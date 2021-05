2









Nel mondo del calcio si sta facendo sempre più strada, come argomento caldo e delicato, quello legato ai procuratori. Coloro che contribuiscono a muovere i giocatori e di conseguenza i soldi. Nelle casse dei club e nel portafoglio dei loro assistiti... e nel proprio, ovviamente! Non stupisce, quindi, che gli agenti più potenti mirino ad accogliere in scuderia i giocatori più forti, quelli che possono fruttare i trasferimenti più danarosi.



L'importante, però, è che non si trascenda nella disonestà. Nei prossimi giorni Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società sentirà le accuse da parte di alcuni procuratori nei confronti di Alessandro Lucci, che con la sua World Soccer Agency cura gli interessi, tra gli altri, di Dzeko, Florenzi, Muriel e degli juventini Bonucci e Cuadrado (e Perin, di proprietà della Juve). Come rivela Calciomercato.com, infatti, si sta per aprire un contenzioso che riguarda tre giocatori: Dejan Kulusevski, Gaetano Castrovilli e Gianluca Scamacca. Un giocatore della Juventus e due obiettivi di mercato bianconeri. Quale sarebbe l'oggetto del contendere? Presunte pressioni sui tre giocatori sopracitati, da parte di compagni di squadra e personaggi legati alle istituzioni calcistiche, per spingerli a passare alla procura di Lucci. Scamacca l'ha appena fatto, Kulusevski e Castrovilli potrebbero farlo presto. Si attendono aggiornamenti".