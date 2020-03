La salute prima di tutto. Ma anche quella del calcio va tutelata. Ecco perché Juve-Inter è stata posticipata, ecco perché quei milioni di euro che ballavano e ballano ancora oggi sono stati congelati e riconsegnati al campionato di maggio. Una decisione presa da Paolo Dal Pino in persona: il presidente della Lega Calcio di Serie A, direttamente dagli Stati Uniti per stringere contatti di livello al fine di chiudere la partita dei diritti tv al meglio, ha maturato una scelta che ha avuto parecchie discussioni. Prima e dopo.



PRESSIONI - Come racconta il Corriere della Sera, il numero uno della Lega sarebbe stato tempestato di telefonate. Il primo è stato Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, poi Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Friuli: il primo voleva delucidazioni, il secondo il rinvio di Udinese-Fiorentina (come d'accordo coi Pozzo). L'accerchiamento è arrivato però attorno a Juve-Inter: Agnelli, mal disposto verso una partita blindata, ha preferito parlare direttamente con Spadafora.