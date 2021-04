Un colpo di spugna, in una serata la Superlega ha perso tutti i club inglesi. Prima il Manchester City, poi le altre, alcune con tanto di scuse. Dal Tottenham ad Arsenal e Liverpool, tutte si sono staccate. Ma perché? Come scrive Tuttosport, c'è sicuramente la mano del premier inglese Boris Johnson, così come il pressing dei tifosi e non solo: "dalla Spagna arriva una voce: soldi dall'Uefa per abbandonare". Confermata poi dal comunicato ufficiale della Superlega. Cosa può succedere adesso? Da più parti si parla di patto “molto vincolante”, che fa pensare a delle eventuali penali da pagare in denaro, non ancora note.