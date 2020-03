Pressioni delle leghe sulla Uefa per rinviare l'Europeo del 2020. Come riportano diversi organi di stampa oggi ci sarà un vertice importantissimo tra le cinque maggiori leghe europee e la Uefa per prendere una decisione fondamentale e garantire il regolare svolgimento dei campionati una volta terminata la sospensione.



NO AI PLAY-OFF - Oggi la Lega italiana sarà in prima linea assieme alle altre : francesi, tedeschi, spagnoli e inglesi. Dall'altra parte della "barricata" il segretario generale della Uefa, Giorgio Marchetti. Naturalmente. L'Italia vorrebbe evitare il rischio di terminare la stagione ricorrendo ai play-off. Senza l'Europeo che inizia il 12 giugno a Roma (ma il raduno di ogni Nazionale ci sarà molto prima) potrà esserci la possibilità di slittare ancor più avanti alcune date e terminare la stagione senza cambiare regole in corsa visto che come riporta La Gazzetta dello Sport la maggior parte dei club di Serie A non sono d'accordo con la possibilità di terminare il campionato con gli spareggi.