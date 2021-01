Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha presentato la sfida di domani sera contro l’Inter in conferenza stampa, occasione in cui ha parlato sia del suo personale rapporto con Antonio Conte che sulla pressione scudetto e come la gestisce il tecnico salentino: “Pressione? A lui piace questo, lo conosco, cerca di togliere la pressione ai suoi per metterla a noi, ma non abbiamo problemi, siamo la Juve. Loro non sono da meno, sono stati costruiti per vincere lo scudetto”.