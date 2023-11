Che fine ha fatto la pressione alta? Come racconta Gazzetta, a inizio stagione c’era stato un tentativo di aggredire alto e di puntare su transizioni veloci che aiutasseroad andare rapidamente al tiro. In questo caso, però, la difesa dovrebbe alzarsi molto per evitare che l’uscita dalla prima pressione spalanchi un’autostrada verso Szczesny. La Juve non ha in rosa difensori a loro agio con tanto campo alle spalle mentre a quasi tutti piace avere un avversario di riferimento più che una zona da coprire. Ecco perché Allegri è tornato sui suoi passi.