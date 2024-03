La lite tra Trevisani e Zazzaroni a Pressing su Allegri

OR torna LIVE con il classico appuntamento del lunedì, alle 13.30. Con Antonio Romano e Marcello Chirico, ci sarà Giovanni Albanese di Sportitalia.

L'ennesimo passo falso della Juventus, che non è andata oltre lo 0-0 contro il Genoa, ha scatenato un'altra polemica negli studi di Pressing tra Riccardo Trevisani e Ivan Zazzaroni. I due giornalisti si sono confrontati in particolare sulla comunicazione del tecnico livornese dopo la lite con Gianfranco Teotino a Sky.Zazzaroni sul momento della Juventus ha commentato così: "Dalla prima giornata Allegri ha detto che dovevano rientrare tra i quattro. Adesso è in crisi, crisi di punti, un pochino meno di gioco, in alcune partite gioca meglio di quando vinceva.Alla Juve, non sei al Genoa, giocare nella Juve o nell'Inter è un'altra storia." Più critico, soprattutto in merito alla partita con il Genoa,Dicevo che a forza di rimpalli e 1-0 al novantesimo non vai lontano e adesso infatti siamo arrivati a questo. Ho visto la partita facendo fatica a non addormentarmi, il primo tempo è stato raccapricciante. "Il dibattito si concentra poi sulla comunicazione di Allegri, sbagliata secondo Trevisani: "Sulla comunicazione, oche mi sembra un discreto allenatore. Se uno discute con un allenatore, un giornalista e un ex giocatore, non è un problema di categorie. Quando è nervoso litiga con tutti, quindi non è un maestro della comunicazione. Sono arrabbiati gli juventini, non possono sentire una comunicazione così...Maestro di comunicazione: oggi ha detto abbiamo giocato bene, 7 giorni fa ha detto abbiamo preso un punto al Bologna. Oggi una partita brutta e una comunicazione – dando dei coglioni a tutti i giornalisti del mondo. Voi non dovete capire? Ma cosa, abbiamo tutti un lavoro per questo motivo".Ha risposto il direttore del Corriere dello Sport:oggi ha dato la possibilità di colpirlo ancora meglio. Nel secondo tempo il Genoa non è esistito, oggi mancava uno tra Zidane, Platini, Baggio, Del Piero, Tevez, mancano i giocatori di fantasia. C'erano Iling Junior, Cambiaso, Locatelli, Miretti. Concludo dicendo che Allegri ha risposto a Teotino dicendo che lui allena la squadra tutta la settimana e ha visto che ci sono giocatori non in condizione. La critica c'è, lui oggi è responsabile dei sette punti in otto partite, quindi è colpevole essendo l'allenatore. Qualcosa ha sbagliato come prima aveva fatto bene."