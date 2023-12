Le parole di Riccardoa Pressing:“Mi ha fatto sorridere quando hai fatto a Ivan (Zazzaroni ndr) la domanda…Abbiamo passato mesi a sentire che Vlahovic era un problema e Lukaku la soluzione, mi pare che la partita di stasera abbia detto il contrario (“Ma è solo una partita”, risponde Zazzaroni). In un big match è sempre meglio avere Vlahovic che Lukaku. Vlahovic ha fatto una grande partita oggi, ha fatto gol contro l’Inter. Nelle grandi partite Vlahovic non ti molla, mentre Lukaku spessissimo nei big match non lo trovi mai, oggi lo ritrovi nel taschino di Bremer, tanto quanto Vlahovic si è messo nel taschino Llorente”.