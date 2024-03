Juventus-Atalanta, il commento di Zazzaroni, Trevisani e Sabatini su Allegri

Il dibattito su Locatelli

Il commento di Sandro Sabatini a Pressing

divide i tifosi, con la curva che lo ha applaudito e ringraziato per le oltre mille presenze e il resto dello stadio che non era soddisfatto per la prestazione della Juve contro l'Atalanta, almeno al termine del primo tempo. Ma non solo, l'allenatore bianconero divide come sempre anche nei giudizi. Acceso dibattito nella trasmissione Pressing su Italia 1 riguardo le scelte di Allegri e in generale il lavoro di quest'ultimo.Il primo tema di discussione è quello sul tridente offensivo, poco utilizzato da Allegri secondo Riccardo Trevisani:" "Non è che entrava Messi eh, entrava Yildiz, un ragazzino", la risposta di Ivan Zazzaroni a cui il telecronista controbatte: "Voglio vedere Yildiz tra cinque anni con altre esperienze ed altri allenatori".Poi la discussione si sposta sue in generale la valorizzazione dei giocatori. Così ne parla Trevisani: "Locatelli a 38 milioni qualcuno l'ha scelto. E' una scelta presa dalla dirigenza e dall'allenatore che si è rivelata una toppa clamorosa. Arriva a 38 e oggi vale 20, Koopmeiners oggi ne vale 50. Sai da chi dipende? Dall'allenatore".Interviene allora Sandro Sabatini: "Iling e Milik?" Se dici che Gasperini migliora tutti, perché Scamacca non l'ha migliorato? Se mi parli degli 8 anni di Gasperini, non mi puoi non parlare degli 8 anni di Allegri. Attenzione a giudicare gli allenatori con le pressioni della grande o con la pressione della squadra non grande. Ieri Thiago Motta ha tolto Zirkzee ma non ho letto una riga".