Dibattito ieri sera, negli studi di Pressing, su Federico, alla luce del momento della"Io su Chiesa ho un'idea tutta mia, dico che è un giocatore difficile... Va fatto giocare da solo", il pensiero di Sandro, a cui ha subito replicato Riccardo: "Oppure ipotizziamo, magari in un tridente (ride, ndr.). Non può giocare con? Conabbiamo visto un altro Chiesa, così come Locatelli. La mia domanda è: 'Perché pure oggi con il Frosinone non si poteva giocare con il tridente?'. Il Frosinone ha preso 55 gol, è la peggior difesa della Serie A, neanche con il Frosinone possono giocare insieme Chiesa, Yildiz e Vlahovic? Ce la facciamo a vederli 45 minuti insieme?"."Chiesa e Yildiz giocano in una zona di campo simile, Chiesa può giocare anche a destra ma non lo fa" ha poi ribadito Sabatini. "Vuole giocare lì, questo è Chiesa. Nel tridente ci ha giocato tante volte, non è che se gioca da seconda punta fa partite diverse rispetto a quelle che farebbe nel tridente. Anche se non è scritto 4-3-3, lui gioca lì".