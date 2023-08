E' il mercato della Juventus da tutta l'estate e ciò che succederà anche in questi giorni. Perché se un occhio verrà dato anche al mercato in cerca di eventuali profili in entrata, restano gli addii la priorità. Così Emil Holm, esterno destro dello Spezia, resta nel mirino, ma il 23enne svedese che piace anche all’Atalanta resta vincolato a qualche cessione, come quella potenzialmente redditizia di Matias. Sull'argentino c’è l’interesse del Feyenoord, che ha offerto un prestito con diritto di riscatto. Questa soluzione però è poco gradita alla Continassa, dove mirano a una cessione definitiva. Qualche frenata in più, invece, è arrivata perentrambi destinati a restare alla corte di Allegri almeno fino agli ultimi giorni di agosto, perché molto ruoterà intorno alle condizioni fisiche di Pogba.Ma non sono solo i giovani in bilico, anzi. Resta da sistemare anche l'addio di Leonardo. E poi, occhio a Filip. Rimasto 90’ in panchina a Udine ha diversi estimatori in Premier League e Bundesliga, per 15-20 milioni può partire. Intanto Giuntoli e Manna provano a sfoltire la rosa: ieriè passato alla Samp, dove ha già sostenuto le visite mediche, in prestito secco. Il classe 2003, sottolinea Tuttosport, ha accettato di scendere in Serie B, nonostante la corte di Salernitana e Verona. In partenza anche, che a metà settimana si dirigerà al Frosinone in prestito secco, mancano ancora dei dettagli sulla quota Juve per il suo stipendio.