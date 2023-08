Come racconta il Corriere dello Sport,, pronto a rimettere tutti in riga in vista della trasferta di Empoli, dove servirà altro rispetto a quanto visto nella prima stagionale allo Stadium. C’è bisogno di correre senza palla, sacrificarsi per i compagni, attuare la fase di pressing con tempi e distanze giuste, altrimenti il rischio è di trovarsi imbrigliati nelle fitte reti di squadre attente e ordinate.