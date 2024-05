Sandro Sabatini durante la trasmissione Pressing su Mediaset è tornato su quanto successo tra Allegri e Giuntoli dopo la finale di Coppa Italia: "E' un suo superiore che da gennaio cerca un altro allenatore,Poi quando si presenta alla Continassa pensa sia tutto normale. Lui sarebbe stato esonerato anche in caso di mancata sceneggiata e litigi. Si capisce leggendo il comunicato ufficiale in cui scappa un refuso che fa capire che il comunicato era pronto. Quando viene scritto "finale" e non vittoria.Su Giuntoli lo giustifico, dopo 4 mesi in cui c'è un rapporto difficile...Allegri non lo deve fare ma anche Giuntoli non è necessario che vada in campo ad applaudire. Quando gli allenatori sono sotto pressione hanno bisogno di sapere la verità, non gli devi dire le bugie.