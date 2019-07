In casa Roma si lavora per rinforzare la difesa rimasta orfana di Kostas Manolas. I giallorossi hanno messo nel mirino Toby Alderweireld del Tottenham. Scaduta la clausola rescissoria da 28 milioni, non resta che tentare di convincere il belga ad accettare la corte dei capitolini. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, al difensore centrale sarebbe stato proposto un ingaggio da 3 milioni. L’alternativa al giocatore sarebbe Daniele Rugani.