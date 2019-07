Mentre l'Inter è impegnata nella trasferta in Asia, Mauro Icardi riflette sul suo futuro. L'attaccante argentino vorrebbe rimanere in nerazzurro, per sua stessa ammissione, ma la chiusura della squadra di Antonio Conte lo costringe a guardarsi intorno. Attualmente, in pole position c'è la Juventus, la prima squadra ad aver mostrato un interesse concreto per lui. Il Napoli si è inserito da poco e spera nel colpaccio. Secondo il Corriere di Torino, ci sarebbe stato anche un sondaggio da parte dell'Arsenal. Difficile però stabilire se il contatto dei Gunners possa avere risvolti importanti.