Il mercato della Juventus si concentra sugli esterni. La cessione di Joao Cancelo aprirebbe un vuoto importante sulla corsia destra. I nomi per sostituire un giocatore tecnicamente valido come il portoghese non mancano. Kieran Trippier è il profilo più gradito a Fabio Paratici. I bianconeri lavorano per provare a strappare il terzino inglese al Tottenham anche se si tratta di una missione complicata. Gli altri nomi che hanno preso quota nelle ultime ore sono quelli di Elseid Hysaj e Ricardo Pereira. Il primo è in uscita dal Napoli, mentre il secondo è un gioiello del Porto. Secondo Tuttosport, però, la Juve potrebbe avere la soluzione ai propri guai in casa: Leonardo Spinazzola si è ripreso dopo una stagione complicata a causa degli infortuni e vorrebbe guadagnarsi un posto da titolare.