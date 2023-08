"La Juventus di Orlando è stata tutto quello che non è mai stata e avrebbe sempre dovuto essere dall’estate 2021 a oggi. Pressing, intensità e gol: beni di lusso fino a qualche mese fa, mentre l’altra notte sono stati dispensati con generosità da una squadra che è parsa divertirsi a giocare così, cercandosi di prima, inserendosi da dietro, mostrando una certa intensità (per quanto i ritmi della gara non fossero esattamente indiavolati).", questo il commento del direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, sulle prime uscite stagionali dei bianconeri.