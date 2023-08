Sostenuta dall'entusiasmo di Udine e dalla forza dei 40.000 tifosi presenti all'Allianz Stadium, lasi lancia all'assalto del Bologna e del campionato, con l'intento di consolidare l'ottimismo e migliorare la posizione in classifica. Massimilianoaffiderà al campo una squadra molto simile a quella che ha sconfitto l'Udinese per 3-0 (tranne per l'indisponibilità di, sostituito da). Tuttavia, la sua aspettativa principale per la partita contro il Bologna è vedere riflessa sul campo lo spirito di squadra dimostrato in Friuli.- Uno spirito che ha permesso a giocatori comedi inaugurare la stagione con una vittoria e di riaccendere il fuoco tra i tifosi bianconeri attraverso uno stile di gioco più intenso e offensivo. Questo approccio evoca la memoria delladi Antonio, che ha dato inizio alla serie di 9 scudetti consecutivi, caratterizzata da un gioco aggressivo e un impatto emozionante nello Stadium. Allegri, prestando grande attenzione all'entusiasmo dei tifosi, rimarca l'importanza di mantenere un equilibrio tra l'entusiasmo e la calma. E afferma: "Giusto l’entusiasmo, ma servono anche calma ed equilibrio. Bisogna cavalcare questo ottimismo, ma senza esagerare: altrimenti ci facciamo male. Il calcio è bestiale".