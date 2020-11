Dal sito Juventus.com:

Baricentro alto, possesso palla e recupero immediato, possibilmente nella metà campo avversaria: questi tre elementi tipici del calcio moderno e principi fondamentali nel gioco di per Andrea Pirlo sono stati alla base della vittoria dei bianconeri in Ungheria contro il Ferencvaros.

Anche se le reti di Morata sono nate da azioni manovrate da dietro la Juventus, soprattutto nel primo tempo (come si può vedere nel video) ha messo in difficoltà la squadra di casa attraverso un pressing alto che ha impedito al Ferencvaros di uscire palla al piede dalla propria area consentendo alla squadra di Pirlo di guadagnare campo.



Morata e Ronaldo, i primi a portare il pressing, obbligano gli ungheresi ad allargare il gioco per avanzare sulle fasce, ma Chiesa sulla sinistra e Ramsey sulla destra attaccano immediatamente i portatori palla mentre i movimenti dei centrocampisti centrali della Juventus non consentono scarichi nella zona centrale del campo.



Infine i due esterni Danilo e Cuadrado, molto alti, completano il lavoro accorciando la squadra e conquistando palla nella trequarti del Ferencvaros.