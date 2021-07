Finito l'Europeo, la Juventus vuole intensificare i contatti per. Dopo un primo incontro con il Sassuolo per trovare una quadra e arrivare ai 40 milioni richiesti con l'inserimento di contropartite e bonus, ce ne sarà un altro nei prossimi giorni. Come racconta Sky Sport è prevista anche una conference call tra i dirigenti dei due club, nella quale si capirà se ci sono margini per venirsi incontro nella trattativa. La Juve da parte sua è forte del sì del giocatore, che aspetta solo la maglia bianconera.