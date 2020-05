Il pressing del Barcellona per Bentancur. Che aumenta, eccome. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, i dialoghi sull’asse Torino-Spagna sono all’ordine del giorno: la Juve ha dato il via libera allo scambio Pjanic-Arthur, respingendo i sondaggi dei blaugrana per De Ligt e proprio Bentancur. Ma il nome del centrocampista uruguaiano continua a tornare.



NO ALLA CESSIONE - L’idea della dirigenza bianconera non cambia: scambi o meno, Rodrigo non si tocca. Almeno non ora, non fino a quando la percentuale sull’eventuale cessione, da girare al Boca Juniors, club dal quale Paratici lo ha acquistato nel 2017 per 9,4 milioni più una serie di bonus, sarà così alta (oggi è compresa tra il 40 e il 45%). Clausola su cui è concentrato il lavoro di Paratici: si lavora per eliminarla.