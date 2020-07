Un girone dopo, quella di stasera sarà una Juve diversa rispetto a quella che il 7 dicembre ha perso 1-3 nella gara d'andata con la Lazio. La gara era stata condizionata sicuramente dall'espulsione di Cuadrado, che aveva lasciato la squadra in dieci a metà del primo tempo quando le squadre erano sull'1-1 grazie al gol di Cristiano Ronaldo. Rispetto a sette mesi fa Maurizio Sarri ha cambiato qualcosina: quella sera, all'Olimpico, si era presentato con un 4-3-1-2; oggi non c'è più il trequartista ma si gioca col tridente, 4-3-3 che in fase difensiva si trasforma in un 4-4-2 con l'esterno di destra - favorito Cuadrado - che scala a centrocampo.



SENZA RIFERIMENTI - L'aspetto in comune di quella e questa Juve, come riporta Tuttosport, è il fatto di non dare punti di riferimento alla difesa della Lazio: all'andata infatti c'era Bernardeschi sulla trequarti che quando saliva faceva allargare i due attaccanti creando un tridente "leggero" senza una prima punta di ruolo. Stesso discorso stasera, quando Dybala, Ronaldo e uno tra Cuadrado e Douglas Costa (Bernardeschi squalificato) agiranno nel tridente col portoghese che si accentrerà e Paulo libero di spaziare su tutto il fronte d'attacco.



LA MOSSA VINCENTE - Il tridente dovrà pressare pressare i tre centrali della Lazio e attaccarli sulle fasce inserendosi tra le linee, dietro i loro centrocampisti; oppure facendo allargare un centrale e creando il gioco lì in mezzo E' così che era nato il gol di Ronaldo all'andata: Cuadrado era attaccato da Luis Alberto che era scalato in marcatura, ha servito Bentancur libero e l'uruguaiano ha dato il pallone a Dybala che si era abbassato; palla per Ronaldo, uno-due proprio con Bentancur che nel frattempo si era inserito nello spazio lasciato libero da La Joya, e palla in rete.



IL PERICOLO - Una situazione che può ripeteresi anche stasera, quando la Lazio avrà solo l'esterno di centrocampo contro terzino e attaccante della Juve, e Inzaghi sarà così costretto a far scalare un centrale di centrocampo. La Juve, quindi, può colpire ancora al centro. Occhio però alle fasce e ai loro esterni, l'arma migliore dei bianconcelesti che sfruttano l'ampiezza e la profondità. Sarà fondamentale il pressing dei bianconeri, che non dovranno permettere cambi di gioco alla Lazio e i difensori dovranno stare attenti ad arretrare velocemente appena ci saranno palloni scoperti.