La Juventus ha finalmente abbracciato Manuel Locatelli. Dopo una lunga trattativa con il Sassuolo, Massimiliano Allegri può avere a disposizione il centrocampista che aveva richiesto già per la prima giornata di campionato contro l'Udinese. E a poco più di 10 giorni dalla fine del mercato, non è escluso che possa arrivare ancheIl bosniaco era considerata la prima alternativa a Locatelli, ma ora potrebbe comunque in caso di cessioni a centrocampo.- L'indiziato numero uno a fargli posto sarebbe Aaron Ramsey: il gallese ex Arsenal è da tempo in uscita dalla Juve e anche. Nei mesi scorsi si erano interessati diversi club di Premier League con Wolverhampton e Newcastle che avevano anche fatto qualche sondaggio, ma a far tirare tutti indietro è l'ingaggio da 7 milioni di euro netti considerato troppo alto.- Ma in un mercato nel quale c'è la necessità di incassare non c'è nessuno incedibile. Nemmeno Weston McKennie, che nelle ultime ore è diventato a sorpresa uno dei nomi caldi in uscita. Nella rosa della Juventus non ci sono intoccabili, e. McKennie, che la Juve ha pagato 18,5 milioni di euro tra prestito e riscatto, più eventuali altri 6,5 di bonus, piace a diversi club esteri e la Juve è pronta ad ascoltare eventuali offerte. Se dovesse arrivare quella irrinunciabile, si stringerà per Pjanic.