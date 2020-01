Ormai perfezionato l'acquisto di Kulusevski, la Juventus si trova alle prese con i passaggi successivi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l'arrivo dello svedese ha spinto Paratici a riformulare le proprie priorità di mercato.



Se prima la necessità di trovare un sostituto ad Emre Can trovava un compromesso nell'arrivo di Leandro Paredes, adesso l'arrivo dell'ex Roma non viene più percepito come una necessità. Per questo motivo la Juventus non è intenzionata a sborsare alcuna cifra per l'argentino: insomma, pare proprio che ora l'unica soluzione per la cessione di Can al PSG debba essere rinvenuta nella formula dello scambio secco tra giocatori.



Intanto, sempre stando alla Gazzetta, Paratici pare sia sempre vigile su altri obiettivi, magari da portare alla Juve durante la finestra estiva. Si parla di Chiesa e Tonali, senza mai dimenticare il pallino Pogba...