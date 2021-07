Il presidente del Santos esce allo scoperto. Andres Rueda ha svelato che esiste una trattativa con la Juventus per: "Sì, lo stiamo trattando con i bianconeri! Ancora non abbiamo preso una decisione sulle tempistiche della cessione, possiamo darlo via subito a titolo definitivo oppure aspettare che vada via lui a gennaio dopo la scadenza del contratto. Non è vero, però, che vendiamo male; la verità è che non volevamo perderlo, ma adesso siamo costretti perché ha il contratto in scadenza".