Marcelo Rebelo de Sousa, presidente della Repubblica portoghese, ha parlato della positività al covid di Cristiano Ronaldo : "Ho saputo la notizia e spero per il meglio. Ho parlato anche con la Federazione, ha un sistema di test effettuati di fatto ogni giorno. I giocatori provengono da diversi paesi, il controllo è immediato. Quello che mi è stato detto è che non ce ne sono più (di positivi, ndr). Ronaldo è stato testato in precedenza e il test è stato ripetuto, ma non ha alcun sintomo. Domani sosterremo la nazionale, sapendo che ci sono partite in cui hanno giocato anche senza di lui. Faranno una grande prestazione. Il test implica ora una quarantena e un sacrificio personale e professionale. Perché è uscito prima dalla bolla Juve? Non conosco quei dettagli, so cosa ti ho detto. Non è una nostra situazione... Ci ricorda le misure precauzionali che dobbiamo prendere".