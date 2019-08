OL - Mercato : Grosse menace de la Juventus Turin ⁦@OL⁩ ⁦@lequipe⁩ ⁩ L’OL n’est pas intéressé par ds offres concernant Moussa qui est l’1 ds symboles du nouveau projet OL!Ni Manchester ni la Juventus:c une question de principe pas de prix! https://t.co/L3EkNg3OQS — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) August 20, 2019

ha parlato chiaramente. Il presidente delha voluto comunicare, tramite il proprio profilo Twitter, la posizione del club per quanto riguarda​, il centravanti francese classe 1996 su cui avrebbe messo gli occhi la Juventus come alternativa ad Icardi. Il presidente Aulas ha ribadito la posizione centrale di Dembelé​ nel progetto Lione, sostenendo come il giocatore rappresenti un simbolo stesso della squadra rinnovata in estate. ": Moussa è una questione di principio, non di prezzo", ha scritto Aulas.