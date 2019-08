Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha parlato a Marca del possibile ritorno di Neymar nel campionato spagnolo. Tebas ha dichiarato che Neymar, come Ronaldo e Messi, riporterebbe un grande seguito di fan e, quindi, visibilità alla stessa Liga. Ecco le sue parole: "​Certo che mi farebbe piacere il ritorno di Neymar, È uno dei giocatori più forti al mondo, il suo arrivo sarebbe fondamentale per la Liga, risulterebbe determinante perché Neymar permette di avere grande visibilità anche in altri paesi. È un elemento essenziale come può essere Ronaldo o Messi, è un patrimonio della Liga".