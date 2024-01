Lorenzo Casini, presidente della Lega di Serie A, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera ed ha parlato anche delle polemiche arbitrali: "Quando regna la cultura del sospetto, ben venga ogni misura che può eliminarlo. Così è stato per l’audio-Var, che abbiamo sostenuto con forza. Andrebbe sperimentato anche il challenge»."Il contesto non era semplice. Lo dimostra il fatto che la Premier League ha dovuto aumentare il numero di partite messe in vendita".