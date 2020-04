Il presidente dell’Istituto Superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, è intervenuto ad Agorà Rai Tre sulle modalità di riapertura: “Grandi eventi per grandi concerti o grandi raduni nelle piazze o eventi di questo tipo, sono attività che siamo tutti in grado di capire che metterebbero a rischio le persone che vi partecipano, ma soprattutto le persone che al rientro a casa entrano in contatto con altre persone. Il distanziamento fisico sarà fondamentale, dovremo mantenerlo. In questo momento dobbiamo escludere tutte quelle attività che prevedono aggregazioni, quindi la presenza allo stesso tempo di centinaia o migliaia di persone in spazi ristretti e in spazi chiusi. Tutto questo sarà necessario fino a quando non ci sarà il vaccino”.