Non andremo in Italia, a costo di perdere il turno" parola del presidente del Getafe Angel Torres, avversario dell'Inter in Europa League. Ai microfoni di Onda Cero Torres ha spiegato che la squadra non andrà a Milano: "Abbiamo chiesto alla Uefa di trovare un'alternativa. Se la situazione non cambia non andremo in Italia a giocare contro l'Inter". L'ottavo di finale di Europa League, per adesso è in programma giovedì alle ore 21. Ma dopo le parole del presidente del Getafe è diventata una gara a rischio.