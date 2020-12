Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare quanto successo negli ultimi giorni: lo scoppio del focolaio interno alla squadra e la partita disputata ieri contro il Pordenone. Questo uno stralcio delle sue parole: "Sono stati giorni complicati. Abbiamo saputo delle numerose positività quando non avevamo più la possibilità di chiedere l'applicazione del jolly, quindi abbiamo dovuto fare i necessità virtù. Parallelo con Juve-Napoli? In situazioni di questo genere lascerei libere le società di poter decidere cosa fare. Se poi non si trova un accordo tra le società applicherei le regole senza troppi piagnistei: dura lex sed lex".