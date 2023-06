Il presidente dell'Al-Hilal sarebbe a Parigi alla ricerca del nuovo allenatore, riporta Tmw, secondo cui il club arabo si sarebbe mosso per Zidane che però ha rifiutato la proposta di 50 milioni di euro a stagione. Non trovano conferme invece, si legge, le voci su Massimiliano Allegri come papabile allenatore dell'Al-Hilal.