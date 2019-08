Prove di sinergie tra il Pescara e la Juventus Women. Lo ha annunciato il club abruzzese il cui presidente ha incontrato la dirigenza della Juve Women nella giornata odierna.



Questo il comunicato ufficiale del Pescara:



Un mondo in crescita tutto da scoprire quello del calcio femminile con rapporti da creare e una rete di collaborazioni da costruire.



Con questo spirito il presidente della Pescara calcio femminile Andrea CICCONI, si è recato a Torino e fatto visita alla sede della Juventus Women, incontrando i dirigenti per confrontarsi e cercare feedback per un rapporto di collaborazione tra le società. Una sinergia che inizia da una prima valutazione di partite amichevoli, per visionare giovani calciatrici e che vedranno la partecipazione sia della prima squadra che del settore giovanile