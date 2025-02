Presidente Arbitri su Inter-Fiorentina: 'Senza gol parleremmo del nulla'

DAZN

La posizione dell'assistente



"Senza il gol parleremmo del nulla"

Le polemiche sull'episodio del calcio d'angolo assegnato erroneamente all'Inter durante la vittoria contro la Fiorentina non si placano. Il corner, che ha dato il via all'azione del vantaggio dei nerazzurri, è stato decisamente contestato, in quanto il pallone calciato da Bastoni sembrava essere uscito oltre la linea di fondo, ma né l'arbitro La Penna né il suo assistente se ne sono accorti.A distanza di giorni dall'episodio, il presidente dell'AIA, Antonio Zappi, ha preso la parola per commentare la situazione, intervenendo in conferenza stampa a Coverciano, dove si è discusso degli ultimi episodi controversi nel calcio.Zappi ha chiarito che l'errore da parte dell'assistente è stato evidente. "Stiamo cercando di capire tutti il metodo d'interpretazione", ha spiegato, sottolineando che non ci sarà mai una difesa degli errori arbitrali. In merito alla posizione dell'assistente,"Tutti mi chiedono se non fosse stato meglio un passo in più: certo, ma siamo qui a commentare l'evidenza dell'errore", ha affermato, riconoscendo la possibilità che la situazione potesse essere gestita meglio.Nonostante l'ammissione dell'errore,"Comunque stiamo parlando di un calcio d'angolo", ha continuato, "le conseguenze dell'errore sono state amplificate dal gol: se questo sbaglio non avesse provocato una rete, allora staremmo parlando del nulla". In sostanza, Zappi ha voluto mettere in evidenza che l'errore, pur essendo oggettivo, non avrebbe avuto lo stesso peso se non fosse stato seguito dal vantaggio che ha determinato l'andamento della partita.In conclusione, la dichiarazione di Zappi riflette la volontà di riconoscere l'errore senza drammatizzare l’accaduto.Il calcio d'angolo contestato rimane uno dei punti più dibattuti della giornata, ma Zappi ha cercato di spostare l’attenzione sulla gestione complessiva delle situazioni arbitrali, senza soffermarsi troppo sugli errori singoli.