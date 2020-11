Dopo il pareggio con la Juventus la Lazio è in pieno caos per il caso tamponi. A intervenire sull'argomento è stato il presidente dell'AIC Umberto Calcagno: "Sto leggendo di indagini in corso, quello che sta venendo fuori rischia di avere gravi conseguenze anche dal punto di vista della parità competitiva oltre che, chiaramente, sotto l'aspetto della salute" ha detto ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport, dove affronta anche il tema del taglio di stipendi, un'iniziativa presa per prima dalla Juve: "Bisogna sapere bene tutte le dinamiche. All'inizio della pandemia abbiamo riunito tutti spiegando che è difficile fare un piano unico per tagliare gli stipendi allo stesso modo. Anche all'interno delle singole squadre ci sono delle differenze".