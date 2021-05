3







di Marco Bernardini

Al netto della cifra agonistica, i due gol segnati ieri sera da Juan Cuadrado all’Inter possiedono una valenza dal peso enorme. Potrebbero valere la bellezza di ottanta milioni di euro ovvero il “tesoro” che la Juventus otterrebbe se dovesse partecipare alla prossima Champions. Un’eventualità la quale, qualche settimana fa per come si erano messe le cose, sembrava essersi definitivamente allontanata, ma che al momento deve essere presa in seria considerazione. La squadra bianconera ha improvvisamente ritrovato un certo tipo di orgoglio insieme con la voglia di non mollare fino alla fine. Ora, però, il suo destino europeo dipende dagli altri e in particolare dal Napoli che potrebbe negargli la soddisfazione. Un aspetto della vicenda che, letta in chiave juventina, brucia perché suscita recriminazioni assortite su ciò che si poteva fare e che, invece, non è stato realizzato.



Insomma i famosi buoi non sono ancora scappati dalla stalla e le porte possono essere chiuse per evitarne la fuga. Un’operazione importante alla quale ha contribuito in maniera determinante il giocatore colombiano al quale spetta il pieno diritto di essere nominato come “uomo partita” nella sfida con l’Inter già campione d’Italia. Gol a parte, Cuadrado ha confermato ancora una volta di possedere le caratteristiche e le peculiarità del giocatore il quale è in grado di gettare il cuore oltre l’ostacolo garantendo all’economia della squadra quel valore aggiunto caratteriale che soltanto i rappresentanti della vecchia guardia sono in grado di offrire. Lui che non è un campione da letteratura del calcio, ma soltanto un ottimo professionista e soprattutto un uomo governato da sani propositi comportamentali. Lui che vive per i suoi due figli e per la sua bella compagna Melissa Botero con la discrezioni della persona qualunque.



Francamente non so quale sia la vettura sulla quale viaggiano Cuadrado e la sua famiglia. Forse ne posseggono più di una, ma non certamente quante ne ha sparse per vari garage Cristiano Ronaldo il quale è un grande collezionista di automobili. Il portoghese, la scorsa settimana, è andato a Maranello in compagnia del presidente Andrea Agnelli e di suo cugino John Elkann. Qui ha pensato bene di farsi un regalo acquistando l’ultimo modello della Ferrari per un milione e seicentomila euro. I maligni dicono che a Ronaldo la prestigiosa vettura sia stata regalata. In ogni caso un forte sconto gli sarà stato fatto. Ora, visto come sono andare le cose ieri, il presidente Andrea Agnelli dovrebbe mostrare grande riconoscenza a Cuadrado facendo avere anche a lui una Ferrari. E magari anche due, come il numero dei gol segnati dal colombiano all’Inter, in caso di Champions.