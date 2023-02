Il sorteggio diper accedere agli ottavi della competizione. In conferenza stampa ovviamente Massimiliano Allegri ha evidenziato le qualità dei francesi ma il divario tra le due squadre è evidenziato anche dai numeri (e dagli ingaggi dei giocatori).Per capire la differenza tra le due rose basta guardare il numero di presenze in campo internazionale didi cui la metà, come riporta la Gazzetta dello Sport, portano il nome di Moussa Sissoko. Se le presenze non bastassero per evidenziare il divario, ancora più emblematico è il dato dei trofei vinti.Quasi 200 in meno se prendiamo in considerazione tutti i giocatori della Juve.Presenze, trofei e soldi; si perché anche da quest'ultimo punto di vista si tratta di uno scontro impari. Il monte ingaggi del club francese è diInsomma, sulla carta non c'è storia, neanche sui social dove il Nantes per esempio ha solo 476mila follower su instagram contro gli oltre 50 milioni della Juve. Domani alle 21 all'Allianz Stadium però sarà il campo a decidere.