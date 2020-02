Giorgio Chiellini punta al podio dei calciatori più presenti con la maglia della Juventus. Il capitano bianconero è a un passo dal rinnovo di contratto fino al 2021, una firma che gli darebbe l'opportunità di scalare posizioni nella classifica dei calciatori più presenti nella storia bianconera. In testa c'è Alex Del Piero con 705, segue Buffon a 667, Gaetano Scirea a 552 e Beppe Furino a 528. Chiello è invece "fermo" a 508. Furino è a sole 20 presenze e in una stagione e mezza, salvo sorprese, verrà raggiunto e superato. Per il podio ne mancano ancora 44 ma non è un obiettivo impossibile da raggiungere.