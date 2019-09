Gianluigi Buffon ha superato oggi Paolo Maldini per numero di presenze complessive, tra campionato e coppe varie, in squadre di club, collezionando il gettone numero 903 con la maglia della Juventus. Ora, il portiere bianconero è vicinissimo a un altro primato storico, quello delle presenze in Serie A: Buffon è a quota 642, contro le 647 sempre di Maldini, con i rossoneri. Manca pochissimo, insomma, poi per Buffon sarà tempo di un record incredibile.