Nel posticipo di stasera tra Inter e Lazio Samir Handanovic gioca la partita numero 500 in Serie A. Il portiere sloveno raggiunge così l'ex juventino Ciro Ferrara al 15° posto in questa speciale classifica. Ferrara le ha totalizzate 247 con il Napoli e 253 con la Juventus (più una presenze nel 1998-99 nello spareggio con l'Udinese per la qualificazione alla Coppa Uefa, gara non considerata ufficiale ai fini statistici). Curiosità: tra le 500 presenze di Handanovic, invece, ce n'è anche una con la maglia della Lazio.