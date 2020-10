10









"Vogliamo giustizia!". Il grido del Napoli è chiaro. Gli azzurri sono pronti alla battaglia legale per riprendersi il punto di penalizzazione e la possibilità di giocare la sfida contro la Juventus, dopo non essersi presentati a Torino. Il Napoli non accetta l'assegnazione del 3 a 0 a tavolino in favore dei bianconeri e punta sulla causa di forza maggiore (l'impedimento delle Asl alla partenza) per ribaltare il verdetto del Giudice Sportivo. Come riporta Il Mattino, è stato presentato il ricorso in Corte d'Appello. Per De Laurentiis la mancata partenza per la gara contro la Juventus ha un mandante chiaro: le Asl, gli atti delle quali saranno decisivi per disputare Juventus-Napoli. Restano da stabilire i tempi del processo, perché da oggi in poi ogni momento è giusto per fissare l'udienza in Camera di Consiglio: potrebbe essere tra il 4 e il 5 novembre, sarà sicuramente entro il 15 novembre. La posizione della Juventus è chiara: è una questione tra il Napoli e la giustizia sportiva, nella quale i bianconeri non entreranno.