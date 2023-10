E' stata presentata la neonata Associazione "New AbilitJ" Juventus Official Fan Club (presieduta dal dottor Maurizio Beatrici - Direttore della Neuroriabilitazione della Città della Salute di Torino), alla presenza deldel Presidente Alberto Cirio, dell'Assessore Maurizio Marrone e del Direttore generale Giovanni La Valle. Sono state presentate anche le iniziative correlate alla nascita di questo nuovo Fan Club.Sarà un programma innovativo di riabilitazione neuromotoria basato sulla multisensorialita, sostenuto dall'Assessorato alle Politiche sociali della Regione Piemonte e rivolto ai pazienti dell'Unità Spinale Unipolare della Città della Salute di Torino che si apprestano ad affrontare la loro nuova vita fuori dall'ospedale dopo importanti interventi chirurgici, a volte molto sofisticati e complicati, o dopo un lungo iter riabilitativo e mesi di rianimazione per grave cerebro - mielolesione. Il programma prevede tutta una serie di sollecitazioni sensoriali, che sono ritenute fondamentali per l’inserimento nella società e che i malati riceveranno durante la degenza. Il graduale riavvicinamento a suoni, luci, colori, odori ed emozioni sensoriali che solo la vita extra ospedaliera puó dare è cio che si ritiene debbano rivivere.Riconosciuta come Juventus Official Fan Club, l'Associazione avrà anche l'opportunità di coinvolgere all'Allianz Stadium i pazienti dell'Unità Spinale Unipolare - CTO, facendo vivere loro le emozioni, i suoni e le luci della squadra bianconera. “RChe ha aggiunto: “All’interno abbiamo già delle attività per le persone diversamente abili, come Juventus Special e un ulteriore servizio di ospitalità. Per noi è un gran piacere e poter dare il benvenuto nelle nostre strutture. Il comune amore per il calcio ci lega, faremo di tutto per sostenerla”.