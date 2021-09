Il programma di Rai 3,, fa luce sulla situazione dei debiti nel calcio. Il servizio ha raccontato anche i problemi finanziari della Juventus, chiudendo con un'intervista a Maurizio Pistocchi. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni, molto forti."Le plusvalenze salvano i bilanci, danno una parvenza di equilibrio nonostante il forte debito. Esiste un grande interrogativo sulla regolarità del campionato. Se ci sono affari che ti fanno sopravvivere, ci possono essere dubbi sul reale svolgimento della competizione stessa"."Il giorno dopo arrivarono molte telefonate, i potenti alzano la voce. Ricordo la riunione post Pressing quando Vianello, scorrendo gli indici d'ascolto, arrivò a vedere la moviola: era superiore al 20% lo share. Si girò verso Rognoni e disse: 'ha visto che ascolti? Come facciamo a licenziare Pistocchi?'"."Nel 2020 le società di calcio hanno pagato 138 milioni di euro ai procuratori. In un momento di zero liquidità, grida vendetta. Ma c'è qualcuno a cui interessa? Dopo Calciopoli è cambiato pochissimo, tanti dirigenti ci sono ancora. Abbiamo bisogno di un sistema calcio da rivoluzionare, ma non possono farlo chi ha portato il sistema allo sfascio".