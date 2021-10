Maurizio, presidente dell'Hellas, ha parlato in un'intervista rilasciata a TeleArena: "Sabato al Bentegodi si presenteranno incazzati. Vediamo come reagiremo alla terza gara in sei giorni. Una squadra come la nostra deve però essere conscia che la partita la può sempre fare, anche contro la Juventus. Lo stadio sarà sold out, ci mancano solo mille biglietti per fare il tutto esaurito e la campagna abbonamenti viaggia spedita oltre le 9000 tessere. Mi dispiace solo non si possa ancora aprire al cento per cento".