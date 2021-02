Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato a Dazn prima della Juve: "Ormai sono un po' di anni che lavoriamo insieme. Quando si fanno delle scelte si fanno in relazione alle necessità del mister. L'idea di quello che abbiamo preso era per realizzare una squadra che è anche superiore, forse adesso il tempo non c'è stato. Poi questo è un anno un po' particolare, è un anno dove le sfortune possono cambiare una stagione. Nel nostro caso siamo stati bravi quando avevamo pochi giocatori a fare punti, adesso che abbiamo una rosa più completa speriamo che aumenti il tasso di competitività e soddisfazione per il lavoro fatto.



Tenere i giocatori? E' importantissimo, purtroppo tornando a questo anno maledetto del Covid, abbiamo fatto sforzi per gli acquisti importanti, a fine anno vediamo cosa accadrà. E' un anno balordo, vediamo se il prossimo anno avremo pubblico e sponsor come normalità e ci darà la dimensione di ciò che potremo fare".