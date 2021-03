Il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti è intervenuto dalle colonne di Tuttosport per parlare, tra le altre cose, dell'eliminazione dalla Champions League della Juventus. Questo uno stralcio delle sue parole: "Mi dispiace perché io tifo sempre per le squadre italiane in Europa. La Juve è la prima rappresentante dell'Italia e di conseguenza ne risentiamo un po' tutti. Spero che Cristiano Ronaldo rimanga in Italia. Se così non dovesse essere Agnelli lo potrà sostituire con un altro big".

DIRITTI TV - "Se le big come Juventus, Napoli, Inter e Milan hanno scelto una strada, noi piccole-medie dobbiamo stare tranquille e seguirli".