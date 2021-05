Maurizio Setti, presidente del Verona, ha replicato a Radio Kiss Kiss alle critiche per la prestazione della sua squadra contro il Napoli, quell'1-1 che domenica sera ha permesso alla Juventus di agguantare la qualificazione in Champions League: "Noi abbiamo sempre giocato a ritmi alti e con intensità quindi non ho capito le critiche che ci sono arrivate. La cosa strana è stata piuttosto la prestazione del Napoli. L’errore se così si può chiamare, l’hanno fatto gli azzurri che hanno disputato una partita non in base al loro livello e a quanto fatto vedere negli ultimi mesi."