Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato al canale ufficiale dell'Hellas prima della partita con la Juve. Ecco le sue parole.



LA GARA - "Domani mi auguro di vedere uno stadio pieno. Dobbiamo essere uniti, solo così potremo fare l'impresa. Ci credo, questa squadra mette grande agonismo, trasmette i valori di una città. La "guerra" agonistica è alla base, possiamo essere scomodi per la Juventus".



JURIC - "Ci credo, a maggior ragione dopo aver visto la partita di mercoledì. Hl visto un gruppo unito, grinta e cattiveria. Siamo stati bravi, abbiamo giocato alla grande contro una seria candidata per lo Scudetto. Credo che domani possiamo farcela; ci vorranno energie positive, abbiamo speso tanto nel turno infrasettimanale. Sono sicuro che sarà una bella partita, a prescindere da tutto".



STAGIONE - "Penso che questa sia la squadra più bella che abbia avuto sotto la mia presidenza e l'ho detto pure a Juric. Trasmette il senso di come debba essere una squadra di calcio a Verona. Il mister è stato bravissimo, perché oltre all'agonismo ha tirato fuori anche un bel gioco. È bello l'entusiasmo della città, in passato alcuni atteggiamenti non erano stati appropriati per questa piazza".