Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha parlato anche del Fair Play Finanziario in relazione con l'emergenza coronavirus: ​"Se i club non seguono le regole saranno sempre sanzionati, ma ovviamente stiamo pensando a come possiamo migliorare le nostre normative e, se necessario, adattarci ai nuovi tempi. Questo non accadrà molto presto ma stiamo pensando di migliorare, modernizzandolo e facendo qualcosa in più sull'equilibrio competitivo. Stiamo anche prendendo in considerazione una sorta di "tassa sul lusso", se possibile"